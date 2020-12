DIRETTA GENOA MILAN Streaming Link, dove vederla Gratis Online Oggi 16 dicembre 2020

Diretta Genoa Milan streaming con l’unica valida alternativa a Rojadirecta: Sky o DAZN? Alle 20:45 di oggi 16 dicembre 2020 si gioca a San Siro Genoa Milan partita valida per la 12a giornata di Serie A di calcio.

Il Milan capolista si è aggiudicato gli ultimi 3 confronti allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova), incluso il più recente disputato il 5 ottobre 2019: risultato esatto finale 1-2 con vantaggio genovese di Schöne e rimonta dei rossoneri di Giampaolo targata Theo Hernández e Kessié. Il Genoa arriva da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite. Infine, il Milan ha collezionato 3 vittorie e un pareggio col Parma nei precedenti 4 impegni nel torneo.

Sono tre le reti di Goran Pandev contro il Milan in Serie A, inclusa una nella sfida più recente tra le due formazioni, nel marzo 2020, in quella che rimane l’ultima sconfitta dei rossoneri nella competizione.

Genoa Milan, le probabili formazioni.

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu.

Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. Allenatore Rolando Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, C Zapata, Pandev.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Kjaer, Ibrahimovic.

L’unica rete di Sandro Tonali in Serie A è arrivata proprio al Ferraris contro il Genoa: rete del momentaneo vantaggio nella sconfitta del Brescia per 1-3 nell’ottobre 2019.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque gol (due reti e tre assist) nelle sue quattro partite di Serie A al Ferraris contro il Genoa.