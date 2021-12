DIRETTA Genoa-Milan Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Genoa-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi mercoledì 1° dicembre 2021 per la 15a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, che è l’ultimo turno infrasettimanale di quest’anno. Si gioca dopo Inter-Spezia delle ore 18:30 e in contemporanea a Sassuolo-Napoli.

Le formazioni di Genoa-Milan

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore Shevchenko. A disposizione in panchina: Semper, Marchetti, Portanova, Vanheusden, Bani, Ghiglione, Touré, Hernani, Behrami, Buksa, Galdames, Bianchi. Indisponibili: Caicedo, Criscito, Destro, Fares, Kallon, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kaluku, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Tourè, Florenzi, Bennacer, Krunic, Bakayoko, Messias, Pellegri. Indisponibili: Giroud, Plizzari, Calabria, Castillejo, Rebic. Squalificati: A Romagnoli.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Vivenzi e Lo Cicero. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Banti. AVAR: Di Vuolo.

Dove vedere Genoa-Milan in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Genoa-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Genoa-Milan Live Streaming diverso da Rojadirecta

Genoa-Milan sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Genoa-Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Non ci sono altre alternative per vedere Genoa-Milan streaming.