DIRETTA ITALIA POLONIA Streaming: dove vedere Video Live da Reggio Emilia

Italia Polonia in diretta tv streaming con i servizi Rai. Alle 20:45 di oggi domenica 15-11-2020 inizia la diretta di Italia Polonia di UEFA Nations League che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’Italia è ancora imbattuta ma il conto dei successi è fermo a uno, l’1-0 rifilato all’Olanda ad Amsterdam. Per il resto solo pareggi e la forte necessità di tornare a vincere per superare in testa al girone proprio i prossimi avversari e prepararsi alla trasferta in Bosnia con maggiore tranquillità.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Di Lorenzo, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Allenatore: Alberigo Evani (Roberto Mancini non ci sarà causa Covid).

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. Allenatore: Brzeczek.

DIRETTA Italia Polonia Streaming alternativa a Rojadirecta: dove vedere Video Live da Firenze.

Italia Polonia in diretta tv su Rai Uno (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). Sarà visibile online anche grazie al sito web RaiPlay (link www.raiplay.it) che trasmetterà la diretta live streaming video della partita via internet anche con dispositivi mobili Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.