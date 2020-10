DIRETTA ITALIA OLANDA Streaming: dove vedere Video Live da Bergamo

Italia Olanda in diretta tv streaming con i servizi Rai. Alle 20:45 di oggi 14 ottobre 2020 inizia la diretta di Italia Olanda che si giocherà allo “Gewiss Stadium” di Bergamo. Partita valida per la quarta giornata dei gironi di Nations League (Lega A). L’Italia è reduce dallo 0-0 sul campo della Polonia, stesso risultato dell’Olanda in Bosnia.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. DT Mancini.

Paesi Bassi (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; De Jong, Van de Beek; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay.

DIRETTA Italia Olanda Streaming alternativa a Rojadirecta: dove vedere Video Live da Danzica.

DT De Boer.

Italia Olanda in diretta tv su Rai Uno (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico affidato ad Antonio Di Gennaro. Sarà visibile online anche grazie al sito web Rai Play che trasmetterà la diretta streaming video della partita via internet anche con dispositivi mobili Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.