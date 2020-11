DIRETTA ITALIA ESTONIA Streaming: dove vedere Video Live da Firenze

Italia Estonia in diretta tv streaming con i servizi Rai. Alle 20:45 di oggi 11-11-2020 inizia la diretta di Italia Estonia che si giocherà al Franchi di Firenze. Le due formazioni si affrontano per la prima volta in amichevole. L’ultima sfida degli azzurri contro l’Estonia, infatti, risale al giugno 2011 in occasione delle qualificazioni agli Europei. In quel caso furono Giuseppe Rossi, Cassano e Pazzini a regalare il netto successo. Il bilancio dei sei precedenti pende totalmente a favore dell’Italia, che ha sempre vinto anche con risultati piuttosto netti.

Italia (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. Allenatore Alberigo Evani (Roberto Mancini non ci sarà causa Covid).

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev, Lepik.

Allenatore: Karel Voolaid.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia).

DIRETTA Italia Estonia Streaming alternativa a Rojadirecta: dove vedere Video Live da Firenze.

Italia Estonia in diretta tv su Rai Uno (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). Sarà visibile online anche grazie al sito web RaiPlay (link www.raiplay.it) che trasmetterà la diretta streaming video della partita via internet anche con dispositivi mobili Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.