Qualificazioni Mondiali Calcio Bulgaria-Italia: orario Streaming Gratis Rai Play e Diretta Rai 1.

Appuntamento questa sera per Bulgaria-Italia (con diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali della Rai) con fischio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Nazionale Vasil Levski di Sofia, in quella che è la seconda partita della Nazionale di calcio di Roberto Mancini nel Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio di Qatar 2022. Nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022 (Italia-Irlanda del Nord) le due reti della squadra di Mancini sono state realizzate da Berardi e Immobile, mentre è stato di Despodov, il cui cartellino è di proprietà del Cagliari, l’unico goal realizzato dalla formazione bulgara alla Svizzera.

Curiosamente, l’Italia è proprio la squadra che ha negato alla Bulgaria un posto nella finale ai Mondiali del 1994, ed è stata quella vittoria per 2-1 a East Rutherford, nel New Jersey, che fu la prima partita nell’attuale sequenza di otto scontri diretti in cui l’Italia è rimasta imbattuta (5 vittorie, 3 pareggi). Da ottobre 2008 in poi, tre dei quattro scontri diretti dell’Italia contro la Bulgaria (2 vittorie, 2 pareggi) hanno visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) tra la fine del primo tempo e la fine della partita.

Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 23 risultati utili consecutivi (16 vittorie e 7 pareggi nel parziale). L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006.

Diretta Bulgaria-Italia Streaming, probabili formazioni

La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

Bulgaria (3-4-2-1): P Iliev; Antov, Bozhikov, Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Chochev, Despodov; Galabinov. Commissario tecnico Jasen Petrov.

Italia (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Lorenzo Insigne. Commissario tecnico Roberto Mancini.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Dove Vedere Bulgaria-Italia Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta

Bulgaria-Italia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.