DIRETTA NAPOLI MILAN Streaming Gratis, dove vedere Online Video

Napoli Milan streaming live e diretta video gratis dalle 20:45 di oggi 22/11: come vederla in alternativa a Rojadirecta? Nel posticipo dell’8a giornata di Serie A 2020-2021 il Napoli ospita al San Paolo il Milan capolista. Una sfida che potrebbe significare l’aggancio del Napoli ma che potrebbe anche vedere i rossoneri allungare. A insaporirla ulteriormente, il confronto tra le personalità di Gattuso e Ibrahimovic, compagni in rossonero dieci anni fa. Scopri dove vedere Napoli Milan streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Zielinski, Elmas, Lobotka, Petagna.

Milan (4-2-3-1): GDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli (in panchina Bonera).

A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Diaz, Castillejo.

Arbitro: Valeri di Roma.

Vedere Napoli Milan Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Napoli Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Grazie a Sky Go (Link skygo.sky.it – gratis per gli abbonati) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Ulteriore alternativa per vedere Napoli Milan streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.