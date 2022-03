Serie A Napoli-Milan Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi domenica 6 marzo 2022 Napoli-Milan, sfida scudetto della 28a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 9° turno del girone di ritorno. Si gioca dopo Juventus-Spezia delle 18.

E’ la grande notte dei 41 mila spettatori delo stadio Maradona, il massimo per il massimo consentito. Di seguito le formazioni di Napoli-Milan e poi andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Milan streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Napoli-Milan, non solo FantaCalcio



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Lucano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Anguissa, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, B Diaz, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Preti e Giallatini. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Vivenzi.

Dove vedere Napoli-Milan in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Napoli-Milan Streaming Live diverso da Rojadirecta

Napoli-Milan streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Napoli-Milan Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Milan streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Napoli-Milan su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.