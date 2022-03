Serie A Inter-Salernitana Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Salernitana Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 4 marzo 2022 Inter-Salernitana anticipo della 28a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 9° turno del girone di ritorno.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, che non segnano da 403 minuti, arrivato dal pareggio contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia, sono terzi in classifica in campionato con 55 punti, con due punti in meno di Napoli e Milan, ma con una partita in meno (quella da recuperare contro il Bologna) e questa sera vogliono tornare a vincere dopo un mese di digiuno.

La Salernitana è ultima in graduatoria pero viene da 4 pareggi consecutivi e non è detto, visto anche gli ultimi risultati delle “grandi” contro le “piccole” che proprio questa sera non faccia il colpaccio a San Siro. Di seguito le formazioni di Inter-Salernitana e poi andiamo a scoprire dove vedere Inter-Salernitana streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Inter-Salernitana, non solo FantaCalcio



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, De Vrij, D’Ambrosio, Dimarco, Vecino, Vidal, Calhanoglu, Perisic, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Perotti, Verdi, Mousset; Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Zortea, Ruggeri, Veseli, Gyomber, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Bohinen, Radovanovic, Bonazzoli, Mikael.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Tolfo e Paganessi. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Passeri.

Dove vedere Inter-Salernitana in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Salernitana da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inter e Salernitana non hanno mai pareggiato in Serie A: in cinque precedenti tre successi nerazzurri (incluso il 5-0 della gara d’andata) e due granata.

Inter-Salernitana Streaming Live diverso da Rojadirecta

Inter-Salernitana streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

L’Inter ha vinto con il punteggio 2-1 entrambi i precedenti interni contro la Salernitana in campionato, il più recente di questi il 29 novembre 1998 (Diego Simeone e Javier Zanetti hanno risposto al vantaggio iniziale di David Di Michele).

Inter-Salernitana Streaming live Gratis con Sky GO e Now TV

Inter-Salernitana streaming live gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

L’Inter è la squadra che ha vinto più gare in percentuale contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A (83%, 10 su 12) oltre a essere l’unica imbattuta contro queste formazioni.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Inter-Salernitana Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Salernitana streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Inter-Salernitana su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.