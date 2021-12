DIRETTA Inter-Torino Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Torino Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 italiane di oggi mercoledì 22 dicembre 2021 per la 19a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, ultimo turno del girone di andata e ultimo turno del 2021. Di seguito subito le probabili formazioni di Inter-Torino:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Satriano. Indisponibili: Brazao, Correa. Squalificati: Barella.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Rincon, Mandragora, Kone, Linetty, Warming. Indisponibili: Belotti, Edera, Praet, Verdi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Baccini e Saccenti. Quarto uomo: Zufferli. Var: Banti. Avar: Peretti.

Dove vedere Inter-Torino in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Torino da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita di calcio basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Inter-Torino Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Inter-Torino streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Torino streaming.