Milano Digital Fashion Week, la Moda Italiana con Accenture e Microsoft.

Accenture e Microsoft hanno collaborato per sviluppare e fornire una piattaforma digitale a supporto della prima Milano Digital Fashion Week della Camera Nazionale della Moda Italiana. La piattaforma, attiva da oggi, renderà digitali i momenti chiave della Settimana della Moda milanese, contribuendo a sostenere le campagne vendite e a mantenere le relazioni all’interno del settore, per affrontare le nuove sfide poste dall’attuale contesto di mercato.

Brand del fashion, stilisti emergenti e professionisti del settore possono utilizzare l’hub digitale per interagire con i buyer, i media, gli influencer e i consumatori in tutto il mondo attraverso un’esperienza coinvolgente e multicanale che comprende chat, video conferenze, bot, ologrammi e spazi completamente virtuali.

Accenture Interactive ha progettato e sviluppato l’esperienza digitale e l’Accenture Microsoft Business Group ha costruito e implementato l’innovativa piattaforma tecnologica. Microsoft ha messo a disposizione le proprie soluzioni e competenze in termini di cloud e intelligenza artificiale, per ideare e supportare lo sviluppo del digital hub.

«Per la prima volta nella sua storia, CNMI sperimenta una formula altamente innovativa, attraverso una piattaforma digitale live, per raccontare il fashion italiano. Siamo molto felici di aver collaborato con due grandi aziende quali Accenture e Microsoft per la realizzazione di questa innovativa piattaforma digitale.» spiega Carlo Capasa, Presidente di CNMI.

«Presentiamo oggi un progetto rivoluzionario nella capacità di aprirsi a una nuova audience di non addetti ai lavori: il pubblico fatto di giovani che vivono la moda come un idioma di immagini e a cui CNMI si propone in quanto autorevole Fashion Translator del linguaggio fluido della società e della creatività».

La piattaforma è organizzata in tre livelli:

un hub di contenuti per lo streaming live di sfilate, passerelle virtuali e altri eventi e tavole rotonde legate al settore; un sistema di showroom virtuale, con cataloghi digitali e virtualizzazione dell’ambiente, che fornisce anche un supporto per gestire i processi d’ordine; infine, una piattaforma data-driven, accessibile ai professionisti, per ottenere insight di business dall’interazione delle persone con i brand, gli eventi e i contenuti.

“In questo progetto abbiamo coniugato molteplici competenze di Accenture, attingendo alla nostra esperienza tecnologica e di industry, nonché alla stretta relazione con Microsoft. La piattaforma digitale così realizzata rappresenta un modo innovativo di aiutare Camera Nazionale della Moda Italiana ad affrontare le circostanze uniche di questo periodo, con uno sguardo già anche alle sfide future” ha dichiarato Alessandro Zanotti, Managing Director di Accenture Interactive, responsabile del marketing advisory. “In questa settimana, in particolar modo, la piattaforma consentirà a tutti gli attori del settore fashion – dai brand ai buyer ai trend setter – di riunirsi per vivere la magia della Milano Fashion Week in un modo nuovo e digitale”.

L’hub integra soluzioni per la gestione completa del Customer Journey, utilizzando la piattaforma di collaborazione e comunicazione Microsoft Teams e le funzionalità di Customer Relationship Management di Dynamics 365, compresa la possibilità per i brand di sviluppare app personalizzate e agenti virtuali attraverso Microsoft Power

Platform.

La soluzione è stata realizzata con la collaborazione di Avanade e dell’ampio ecosistema di partner di Accenture e Microsoft. Tra questi, Episerver, leader nel Magic Quadrant di Gartner per le piattaforme abilitanti esperienze digitali, è stato scelto per la sua capacità di gestire contenuti e commerce.

Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia, ha dichiarato:

“Ora più che mai è fondamentale guardare alle nuove tecnologie come a un’opportunità per guidare il cambiamento. La moda è un fiore all’occhiello del Paese e facendo leva sulle nostre piattaforme Cloud, sulla nostra expertise digitale e sull’ampio ecosistema di partner intendiamo supportare questo settore strategico nella ripartenza. Grazie al Cloud e alle tecnologie di intelligenza artificiale, che si concretizzano nelle nostre piattaforme come Microsoft Teams, che consente di comunicare e collaborare in modo sicuro e conforme alle normative, siamo in grado di offrire esperienze digitali innovative che produrranno benefici a lungo termine per il settore e che ci guideranno nello sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili in grado di promuovere la crescita e l’impatto sociale delle realtà del Made-in-Italy”.

“Siamo entusiasti di avere l’opportunità di supportare Camera Nazionale della Moda Italiana nel proprio percorso d’innovazione insieme ad Accenture, mettendo le nostre tecnologie a disposizione non solo dei brand più celebri ma anche dei designer e dei professionisti emergenti coinvolti in un evento strategico come la Milano Fashion Week, contribuendo così allo sviluppo e alla trasformazione digitale del settore italiano della moda”.

La piattaforma si integra con soluzioni già in uso presso aziende italiane del fashion ed è pensata in continua evoluzione in modo da rispondere alle emergenti esigenze del comparto, fornendo sempre nuove funzionalità. In un’ottica di lungo termine, l’intera filiera potrà beneficiare e capitalizzare il progetto, digitalizzando attività sempre più sofisticate, come la progettazione e la selezione dei materiali, per ridurre l’impatto ambientale e per rendere più efficienti i processi, garantendo ritmi più sostenibili ai cicli stagionali della moda.