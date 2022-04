DIRETTA Inter-Verona Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Inter-Verona Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi sabato 9 aprile 2022 Inter-Verona per la 32esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 13° turno del girone di ritorno.

Il Verona è la squadra che l’Inter ha affrontato più volte senza mai perdere in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (21 gare, con 17 vittorie e quattro pareggi). L’ultimo successo veneto contro i nerazzurri nel massimo torneo è infatti datato 9 febbraio 1992, 1-0 al Bentegodi con il gol di Ezio Rossi.

Di seguito subito le probabili formazioni di Inter-Verona e poi andiamo a scoprire dove vedere Inter-Verona streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Inter-Verona

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lautaro Martinez.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Cancellieri, Sutalo, Depaoli, Hongla, Terracciano, Frabotta, Retsos, Praszelik, Bessa, Barak. Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Veloso. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Rossi L e Liberti. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Cecconi.

Dove vedere Inter-Verona in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Verona da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo (commento tecnico).

Inter-Verona Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter-Verona Streaming Gratis sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Statistica in evidenza: nove degli ultimi dieci scontri diretti in Serie A hanno visto almeno quattro cartellini.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Inter-Verona su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.