DIRETTA Napoli-Fiorentina Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Napoli-Fiorentina Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 15:00 italiane di oggi domenica 10 aprile 2022 Napoli-Fiorentina per la 32esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 13° turno del girone di ritorno.

La vittoria in trasferta per 3-1 contro l’Atalanta, che aspira a partecipare alle competizioni europee, ha visto il Napoli rafforzare le sue speranze per vincere il titolo in Serie A, con l’allenatore Luciano Spalletti che ha affermato di avere una squadra “unita” che può dare gioia ai tifosi. Tuttavia, il Napoli deve ancora migliorare le proprie prestazioni casalinghe, avendo vinto solo due delle ultime sei partite ufficiali allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Di seguito subito le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina e poi andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Fiorentina streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne; Allenatore Spalletti. Squalificati: Anguissa. Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna, Malcuit.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: Torreira. Indisponibili: Bonaventura, Odriozola.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Fiorentina da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Nella partita d’andata, disputata lo scorso 3 ottobre, Fiorentina-Napoli è finita 1-2 con goal di Martinez Quarta, Lozano e Rrahmani.

Napoli-Fiorentina Live Streaming diverso da Rojadirecta

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Napoli-Fiorentina su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.