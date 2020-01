DIRETTA NAPOLI FIORENTINA Streaming diverso da Rojadirecta, dove vedere la partita Gratis Internet

Dove vedere Napoli Fiorentina STREAMING – Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi sabato 18 gennaio 2020, per la 20esima giornata di Serie A (prima del girone di ritorno) Napoli Fiorentina.

José Callejón potrebbe raggiungere Luciano Comaschi (241 presenze) all’8° posto della classifica per partite giocate con il Napoli in Serie A. La sua ultima rete in campionato risale proprio alla 1a giornata di questa stagione contro la Fiorentina. Il Napoli è la squadra contro cui Federico Chiesa della Fiorentina ha tentato più tiri in Serie A senza mai trovare la rete: 25 conclusioni (di cui sette nello specchio) e zero gol.

Dove Vedere Napoli Fiorentina in Diretta Streaming diverso da Rojadirecta.

La partita Napoli Fiorentina sarà visibile in esclusiva in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito

all'offerta Sky-DAZN. Sarà disponibile per tutti i clienti sulla piattaforma online.

Possibile alternativa per vedere Napoli Fiorentina streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le formazioni di Napoli Fiorentina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Meret. Squalificati: Mario Rui.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery. Squalificati: nessuno.