DIRETTA GENOA ROMA Streaming diverso da Rojadirecta, dove vedere la partita Gratis via Internet

Dove vedere Genoa Roma STREAMING – Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi domenica19 gennaio 2020, per la 20esima giornata di Serie A (prima del girone di ritorno) allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 106° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A. Sono 52 le sfide in Serie A fra le due squadre giocate in casa dei genovesi, e vedono un predominio a livello statistico dei rossoblù con un bilancio di 25 successi, 17 pareggi e 10 affermazioni giallorosse. Tuttavia la Roma ha ottenuto 27 punti sui 33 disponibili nelle ultime 11 sfide con il Genoa nel massimo campionato.

Dove Vedere Genoa Roma in Diretta Streaming diverso da Rojadirecta.

La partita Genoa Roma sarà visibile in esclusiva in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del

satellite). Sarà disponibile per tutti i clientiinsulla piattaforma online.

Possibile alternativa per vedere Genoa Roma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le formazioni di Genoa Roma.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Jagiello, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. Allenatore Nicola. Indisponibili: Kouame, Lerager, Zapata. Squalificati: Criscito.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Zaniolo, Perotti. Squalificati: Florenzi, Kolarov.