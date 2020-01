DIRETTA JUVENTUS PARMA Streaming differente da Rojadirecta: dove vedere la partita di Serie A

Dove vedere Juventus Parma Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per guardare la diretta streaming Juventus Parma, partita di calcio delle 20:45 di oggi domenica 19 gennaio 2020, posticipo domenicale serale della 20ª giornata di Serie A. L’Inter fermata a Lecce nel pomeriggio (1-1) nel secondo pareggio consecutivo e la Juventus che, in caso di vittoria contro il Parma questa sera, allungherebbe a +4 in vetta alla classifica, distanziando così i rivali interisti.



Dove vedere Juventus Parma Streaming Gratis differente da Rojadirecta e Diretta TV.

Juventus Parma sarà visibile online grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), con la disponibilità della diretta streaming video della partita via internet per gli abbonati alla piattaforma pay. Il match si può acquistare via app per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Formazioni Juventus Parma: non solo FantaCalcio.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira, De Sciglio, Demiral. Squalificati: Bentancur.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Kurtic. Allenatore D’Aversa. Indisponibili: Karamoh, Gervinho, Grassi. Squalificati: nessuno.

Dove Vedere Juventus Parma Streaming Gratis e Diretta TV.



A breve si potrà Juventus Parma streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Parma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.