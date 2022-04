DIRETTA Torino-Milan Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Torino-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi domenica 10 aprile 2022 Torino-Milan per la 32esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 13° turno del girone di ritorno.

Nonostante abbia tirato 33 volte in porta, il Milan lunedì scorso ha solo pareggiato 0-0 con il Bologna, perdendo l’occasione di consolidare il proprio vantaggio in cima alla classifica di Serie A nonostante abbia allungato ad 11 la sua sequenza di partite da imbattuto (6 vittorie, 5 pareggi) e mantenuto la quinta porta inviolata consecutiva (3 vittorie, 2 pareggi). Dopo quella prestazione enormemente dispendiosa, il tecnico Stefano Pioli si è lamentato della “mancanza di qualità” ed ha previsto che questa “sarà fino all’ultimo una stagione complicata”.

Di seguito subito le probabili formazioni di Torino-Milan.

Le formazioni di Torino-Milan

La squadra di Juric ha ritrovato la vittoria che mancava da otto giornate, battendo la Salernitana all’Arechi grazie al rigore di Belotti. I granata hanno alternato buone prestazioni (come l’1-1 molto contestato con l’Inter) a prove deludenti, vedi la sconfitta col Genoa. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dal pareggio 0-0 col Bologna a San Siro. Non prendono gol da quattro giornate: vittorie per 1-0 contro Napoli, Empoli e Cagliari prima del pari coi rossoblù. Senza reti anche l’andata della semifinale di Coppa Italia, il derby con l’Inter.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Milinkovic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Waming, Aina, Linetty, Seck, Pellegri, Pjaca. Indisponibili: Djijdi, Fares, Mandragora, Praet, Sanabria, Zaza. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Bennacer, Ibrahimovic, Rebic, Castillejo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Lo Cicero e Bercigli. 4° uomo: Marcenaro. VAR: Irrati. Assistente VAR: Longo.

Dove vedere Torino-Milan in Diretta TV

Torino-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Zlatan Ibrahimovic (40 anni e 189 giorni il 10 aprile) potrebbe diventare il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni) – lo svedese tuttavia, non segna da sei presenze in campionato, e non registra una striscia più lunga senza reti in Serie A dall’aprile 2006, quando arrivò a nove con la maglia della Juventus.

Torino-Milan Live Streaming

Torino-Milan Streaming Gratis sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Torino-Milan su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.