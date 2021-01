DIRETTA NAPOLI FIORENTINA Streaming Alternativa TV: dove vederla con Gattuso e Prandelli

Napoli Fiorentina Streaming Rojadirecta TV? Ecco tutte le alternative per vederla legalmente. Alle 12:30 di oggi domenica 17 gennaio 2021 si gioca allo stadio Diego Armando Maradona Napoli Fiorentina, partita valida per la 18a giornata di Serie A. È dall’ottobre 2007 (1-0, rete di Vieri) che la Fiorentina non batte il Napoli in un match giocato nel girone d’andata di Serie A: da allora otto successi azzurri e quattro pareggi.

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Malcuit, Osimhen.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Castrovilli, Callejon; Vlahovic. Allenatore Cesare Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Dove Vedere Napoli Fiorentina Streaming Gratis Link alternative a Rojadirecta.



Napoli Fiorentina in diretta tv con DAZN.

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Napoli Fiorentina sarà disponibile anche in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Ricordiamo che vedere Napoli Fiorentina streaming live attraverso Rojadirecta TV oppure TarjetaRojaOnline Gratis, è considerato illegale. Per la vostra connessione internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Ulteriore alternativa potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media.