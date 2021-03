Qualificazioni Mondiali Calcio ITALIA-IRLANDA DEL NORD: orario Streaming Gratis Rai Play e Diretta Rai 1

Appuntamento questa sera per Italia-Irlanda del Nord (con diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali della Rai) con fischio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma, in quella che è la partita d’esordio nel Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio di Qatar 2022.

In queste prime 27 gare, l’età media dell’Italia si attesta a 26,5 anni. Sono 76 sono i giocatori convocati in questi 34 mesi, 64 i calciatori schierati (il più impiegato è Jorginho con 22 presenze e 1493 minuti giocatori), tra i quali 32 esordienti. 62 i gol realizzati finora (2,29 di media, seconda nella storia solo alla Nazionale di Pozzo), con Belotti (6) il giocatore più prolifico. 14, invece, le reti subite (0,51, la seconda della storia dopo quella della Nazionale di Vicini), con ben 15 partite su 27 dove l’Italia ha chiuso senza subire gol. Gli azzurri hanno ora in corso una serie di 292 minuti di imbattibilità, anche se il record di Mancini è di 600 minuti senza subire gol tra il 2018 e il 2019.

Diretta Italia-Irlanda del Nord Streaming, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

Tecnico Roberto Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. Tecnico Ian Baraclough.

Arbitro: Ali Palabiyik (Turchia).

Dove Vedere Italia-Irlanda del Nord Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta



Italia-Irlanda del Nord in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.