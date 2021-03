GP Bahrain Streaming Gratis F1 2021 Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Oggi Qualifiche, Forza Ferrari

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio di Bahrain sul circuito di Sakhir, gara d’esordio del mondiale di Formula 1 stagione 2021. Ferrari pronta al riscatto di questi ultimi anni deludenti con Charles Leclerc e il nuovo arrivo Carlo Sainz che ha fatto un buon debutto nelle prime due prove libere: 4° posto nelle prove libere 2. Una posizione non troppo lontano dalle Mercedes, con le Red Bull che sono state invece le vetture più performanti in Bahrain nella giornata del venerdì. Vedremo se durante le qualifiche sarà tutto diverso a causa delle condizioni meteorologiche.

Gli orari del Gran Premio di Bahrain di F1 2021

Sabato 27 Marzo ore 16:00 qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 28 Marzo ore 17:00 italiane partenza gara.

Dove vedere il GP Bahrain Streaming Gratis F1 2021 Alternativa a Rojadirecta TV

Il Gp Bahrain 2021 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc.