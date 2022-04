DIRETTA Napoli-Roma Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Napoli-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 19 italiane di oggi lunedì di Pasquetta 18 aprile 2022 il Derby del Sole Napoli-Roma valida per la 33a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 14° turno del girone di ritorno, 6 giornate al termine.

Le ambizioni del Napoli di vincere il titolo in Serie A sono ancora vive quando mancano sei partite alla fine di questa stagione, anche se dovrà affrontare il potenziale svantaggio di giocare dopo le altre contendenti al titolo. Il Napoli deve anche affrontare forse una delle partite sulla carta più difficili, affrontando la Roma per la 150esima volta in Serie A, ed è proprio la Roma ad essere in vantaggio negli scontri diretti storici (dal punto di vista del Napoli: 46 vittorie, 51 pareggi, 52 sconfitte).

Il ‘Derby del Sole’ ha almeno dato i suoi frutti negli ultimi tempi per il Napoli, che ha vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti (1 pareggio, 1 sconfitta), ma dopo avere perso l’ultima partita di Serie A contro la Fiorentina per 3-2, la fiducia de ‘Gli Azzurri’ potrebbe essere esaurita dopo avere mancato l’occasione di portarsi al primo posto. È la prestazione casalinga ad avere impedito al Napoli di prendere il volo in questa stagione di campionato, poiché le sue otto sconfitte casalinghe finora, cinque delle quali in Serie A, sono state il suo quantitativo più alto dall’inizio del secolo.

Di seguito subito le probabili formazioni di Napoli-Roma e poi andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Roma streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Napoli-Roma

Nel Napoli out Ospina per sintomi influenzali, sorpasso di Lozano su Politano, mentre Anguissa e Zielinski dovrebbero partire titolari tra centrocampo e trequarti: Fabian Ruiz in odore di panchina, così come Mertens.

Roma guidata da Abraham, supportato da Zaniolo. Possibile mediana di qualità con Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini interni, confermatissimo il giovane Zalewski a sinistra.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

A disposizione in panchina: Idasiak, Marfella, Tuanzebe, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Demme, Elmas, Mertens, Politano, Ounas, Zielinski. Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Viña, Ibanez, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, C Perez, Felix, Shomurodov, Mkhyitaryan. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Meli e Valeriani. Quarto uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Ranghetti.

Dove vedere Napoli-Roma in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Napoli-Roma Live Streaming diverso da Rojadirecta

Napoli-Roma streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Roma streaming. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Napoli-Roma su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.