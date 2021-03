DIRETTA ROMA NAPOLI Streaming Alternativa Gratis TV, dove vedere il Derby del Sole

DIRETTA CALCIO: Roma Napoli streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle 20:45 italiane di oggi domenica 21 marzo 2021, in chiusura della 28a giornata di Serie A allo Stadio Olimpico della capitale. In cinque delle ultime sei vittorie in Serie A, il Napoli ha avuto una percentuale di possesso palla medio inferiore al 50%, mentre la Roma ha registrato un possesso palla superiore all’avversario in tutte le ultime sette gare di campionato (3V, 1N, 3P).

Diretta Roma Napoli Streaming: Le probabili formazioni.

La vecchia guardia prevale sulla gioventú. Fonseca sceglie Pedro e Dzeko davanti. Mayoral in panchina. Dubbi su Smalling, che si é allenato ancora a parte. Nel Napoli Osimhen prima punta, Politano esterno, Ospina in porta. Migliora Lozano, che potrebbe anche strappare una convocazione.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Bruno Peres. Indisponibili: Juan Jesus, Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso.

Dove Vedere Roma Napoli Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta.



Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rrhamani.

Roma Napoli in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Roma Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.