DIRETTA Roma-Napoli Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Roma-Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi domenica 24 ottobre 2021 per l’9a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, prima di Inter-Juventus delle 20:45.

Secondo Mourinho il Derby del Sole con il Napoli dell’ex Spalletti non può cancellare la figuraccia fatta in Conference League: “Per me un 6-1 col Napoli non cancellerebbe nulla, non cancella i miei errori. La prossima volta col Bodo gioca la squadra di sempre, e se poi qualcuno s’infortunia è un peccato. Qui lavoriamo tanto, ma abbiamo ereditato una cicatrice emozionale di un record di infortuni che in vita mia non ho mai visto”.

Lo Special One ha individuato il suo problema: “Una delle grandi cose su cui dobbiamo migliorare è questa e lavoriamo tanto con molta preoccupazione. Il match di giovedì mi dava l’occasione di far riposare alcuni ragazzi e di far giocare alcuni bravi ragazzi, che si allenano tanto. In Ucraina ho fatto alcuni cambi, ma c’erano comunque Smalling, Ibanez, Pellegrini, eravamo bilanciati. Col Bodo ho pensato a far riposare più giocatori, ma ho sbagliato, mi dispiace”.

Le formazioni di Roma-Napoli

Il tecnico Spalletti parla sulla sfida Roma-Napoli: “È uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d’Italia, quello dove tutti vogliono abitare. Un condominio che resterà integro fino alla fine con tutte quelle squadre. Non ci sarà qualcuno escluso prima. Tutti resteranno in corsa per la Champions League, poi per il resto si vedrà strada facendo”.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, C Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Borja Mayoral. Indisponibili: Spinazzola, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizionein panchina: Meret, Idasiak, Jesus, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Politano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas. Squalificati:. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa di Imperia.

Dove vedere Roma-Napoli in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Roma-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Roma-Napoli Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Roma-Napoli streaming.