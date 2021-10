DIRETTA Inter-Juventus Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 24 ottobre 2021 per la 9a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Il big match di giornata, il derby d’Italia, la gara più attesa dai tifosi di calcio di tutto il mondo. Le due formazioni sono raccolte in tre punti (Inter a quota 17, Juve a 14), situazione che trasforma la sfida in un crocevia già importante per la stagione in corso. Si gioca dopo Roma-Napoli delle 18.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Escludendo la Lazio, affrontata una sola volta proprio nell’ultimo turno, la Juventus è la squadra contro cui Simone Inzaghi ha perso più partite da allenatore in Serie A (otto) e quella contro cui vanta la peggior media punti (0.64 a match); il tecnico nerazzurro ha perso tutte e tre le gare casalinghe di massimo campionato disputate contro Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sensi, Sanchez, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Correa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Alvaro Morata, Federico Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Kaio Jorge. Indisponibili: Rabiot, Kean.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Guida. Avar: Passeri.

Dove vedere Inter-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inter-Juventus Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Inter-Juventus in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Juventus streaming.