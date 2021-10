DIRETTA MILAN-TORINO Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Milan-Torino Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi martedì 26 ottobre 2021 per la 10a giornata (partita infrasettimanale) del campionato di Serie A, edizione 2021-2022.

Il record in attacco del Milan (capolista assieme al Napoli) è tra i migliori in Italia. Ha bisogno anche di esserlo, dato che i Rossoneri hanno subìto due gol nelle ultime tre partite di Serie A (3 vittorie). In ogni caso, ci si aspetta in gran parte un altro risultato positivo, poiché l’allenatore Stefano Pioli cercherà di allungare la sua sequenza di 16 vittorie consecutive negli scontri diretti col Torino (12 vittorie, 4 pareggi).

Cosa si aspetta Pioli dal Torino?

Il tecnico rossonero sulla sfida Milan-Torino: “Più o meno le difficoltà che abbiamo vissuto contro il Verona, perchè l’atteggiamento sarà molto simile. Anche il Torino ha ottime qualità e ci sarà da battagliare, ma soprattutto da giocare bene dal punto di vista tecnico. Dovremo muoverci tanto ed essere bravi a non dare punti di riferimento, perchè il Torino ti segue praticamente a uomo”

Le formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Bakayoko, Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Pellegri.

Rivedremo dal primo minuto di Andrea Belotti? Juric: “Da lui mi aspetto un impegno massimale sino al termine della stagione, questo ci siamo detti e questo so che verrà mantenuto. Confido in un campionato bellissimo da parte sua, ha tutti i mezzi per riuscirci. Poi a fine stagione sarà libero di decidere cosa è meglio per lui. Per quanto riguarda la partita di domani il nostro gioco non cambia a seconda del centravanti, sia Sanabria che Belotti sono bravi e sanno come far girare la squadra”.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Buongiorno, Izzo, Zima, Vojvoda, Baselli, Kone, Rincon, Praet, Sanabria, Zaza, Warming.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Dove Vedere Milan-Torino Diretta alternativa a Rojadirecta TV



Milan-Torino da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della sfida tra Milan e Torino è affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Federico Balzaretti.

Milan-Torino Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Torino streaming.