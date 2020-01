DIRETTA MILAN TORINO Streaming su Rai Play, come vedere la partita di Coppa Italia

Come vedere Milan Torino Streaming Gratis Diretta TV (senza usare Rojadirecta). Tutto pronto a San Siro per guardare in diretta streaming Milan Torino, partita di calcio delle 20:45 di oggi martedì 281 gennaio 2020, quarto di finale di Coppa Italia TIM Cup. Considerata la lontananza dalle posizioni di classifica che contano, la Coppa Italia è automaticamente un obiettivo primario per il Milan che staserà sfiderà il Torino nei quarti di finale dopo aver avuto la meglio facilmente sulla SPAL agli ottavi. Chi vince giocherà in semifinale contro la Juventus.

Dove Vedere Milan Torino Streaming Gratis e Diretta TV.

Milan Torino in diretta tv in chiaro con Rai 1 e con la disponibilità della diretta streaming video della partita via internet gratis per tutti con l’app

Formazioni Milan Torino: non solo FantaCalcio.

. Il match si può vedere via app per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. Allenatore Pioli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore Mazzarri.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (Valeriani-Colarossi).

Ulteriore alternativa per vedere Milan Torino streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati (a parte quelli della Rai) a trasmettere la partita con questi media internet.