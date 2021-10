Donazione Italia

Le associazioni umanitarie sono ormai una realtà consolidata in tutto il mondo. Nel corso degli anni sono diventate sempre più numerose e sono intervenute in diversi contesti, dalle zone di guerra, alle aree distrutte da catastrofi naturali fino ad arrivare a prestare il loro aiuto durante l’emergenza sanitaria degli ultimi due anni.

L’importanza delle Onlus

Questo tipo di organizzazioni sono essenziali nei paesi dove le strutture mediche e ospedaliere non sono sufficienti, da sole, a far fronte alle emergenze. Questo perché, in particolare nei paesi dove si susseguono senza sosta guerre civili o con gli stati limitrofi, il numero di feriti e di morti raggiunge cifre che, anche nei paesi più avanzati, sarebbe davvero difficile da gestire. Ecco perché, oltre alle strutture locali, c’è bisogno di associazioni che possano intervenire e fornire supporto sul luogo, coordinandosi con gli enti sanitari locali. Non si tratta di un’operazione semplice; le condizioni in cui i medici facenti parte di queste associazioni operano sono molto difficoltose. È per questo che anche noi dovremmo fare la nostra parte.

Perché donare

Naturalmente, non stiamo parlando necessariamente di intervenire sul posto come volontari, ma di dare il proprio contributo attraverso un concreto aiuto da parte dei cittadini. Occorrono donazioni mensili; fare una donazione può davvero rappresentare la differenza e decretare o meno la buona riuscita di un intervento di soccorso. C’è bisogno di medicine, di kit di primo soccorso, di letti d’ospedale, capannoni, cibo, acqua ecc.

Le associazioni umanitarie devono poter attingere a fondi provenienti da donazioni senza i quali non sarebbero in grado di gestire le emergenze. Per chi volesse fornire un aiuto inviando cibo, coperte o medicinali, è giusto dire che non sempre rappresenta la scelta giusta. Sono i medici stessi, sul luogo, a sapere con precisione di cosa ci sia bisogno. Ecco perché una donazione di denaro si rivela sempre la scelta giusta. I medici e gli organi preposti indirizzeranno questi fondi nella maniera più adatta all’esigenza del luogo e della situazione.

Come donare

Per tutte le associazioni esiste la possibilità di effettuare una donazione unica o una donazione mensile, che diventerà ricorrente e si ripeterà ogni 30 giorni.

Ma le possibilità non si esauriscono qui. È possibile, ad esempio, donare il 5×1000; in questo modo, durante la nostra dichiarazione dei redditi annuale, potremo decidere se destinare automaticamente una quota delle imposte a uno di questi enti benefici. Per farlo è molto semplice, basta barrare l’apposita casella al momento di presentare il modello e l’operazione sarà del tutto automatica. Si tratta inoltre, di una piccola donazione, che possiamo fare annualmente e che non va a incidere più di tanto sulle nostre diponibilità economiche.

Il tipo di donazione dipende molto dalla natura del benefattore. Chi dispone di molte risorse e ha un animo da filantropo ha diverse possibilità per fare in modo che le persone in difficoltà possano avere accesso ai fondi che mette a disposizione. Un testamento, ad esempio, risulta una pratica molto veloce per lasciare una parte dell’eredità in beneficienza, ma lo è anche partecipare a delle aste benefiche ed effettuare, sul momento un’importante donazione.

Come donare a Medici Senza Frontiere

Tra le associazioni che possiamo aiutare tramite un atto di donazione c’è Medici Senza Frontiere, che da 50 anni assiste i rifugiati di guerra, gli sfollati e tutte le persone che hanno bisogno di un concreto aiuto medico in aree molto difficili. Alla pagina Medici Senza Frontiere dona ora, si può effettuare una donazione in denaro in modo molto veloce. Si può scegliere tra una donazione regolare o una da fare una sola volta, oltre che la cifra e il tipo di pagamento desiderato. Le opzioni sono davvero molte e la pagina è facile da navigare.