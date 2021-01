DIRETTA INTER JUVENTUS Streaming Alternativa Gratis, dove vedere CR7 Ronaldo vs Lukaku

Inter Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi domenica 17 gennaio 2021 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Derby d’Italia numero 175 in Serie A: si gioca per la 18esima giornata. Gli 84 successi della Juventus sull’Inter sono un record di vittorie per una squadra contro una singola avversaria nella competizione; completano 44 pareggi e 46 ko bianconeri. Scopri dove vedere Inter Juventus streaming gratis.

Le formazioni di Inter Juventus che probabilmente vedremo in campo oggi:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti, Sensi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt, Paulo Dybala.

Inter Juventus in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv (link www.nowtv.com), il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.