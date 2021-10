DIRETTA Zenit-Juventus Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Zenit-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi mercoledì 20 ottobre 2021: reduci da cinque vittorie consecutive, i Bianconeri proveranno a chiudere l’andata del girone H di Champions League a punteggio pieno dopo il 3-0 al Malmoe e la vittoria per 1-0 in casa contro i campioni in carica del Chelsea.

Allegri: “Lo Zenit è una squadra tecnica, con una mentalità europea. Per noi vincere sarebbe importante per fare un grande passo avanti nella qualificazione. DeLigt è completamente recuperato, gioca, se non ce l’avesse fatta avrebbe giocato Rugani. Giocheranno anche Bonucci e Szczesny, mentre Arthur non so se sarà in campo subito. Idem per Morata”.

Zenit-Juventus: formazioni e arbitro



Zenit (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskyy, D Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudio Luiz. Allenatore Semak. A disposizione in panchina: Kerzakhov, Byazrov, Krugovoy, Khotulev, Lovren, Karavaev, Mostovoy, Erokin, Dzyuba, Kuznetzov.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Kean.

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera).

Dove Vedere Zenit-Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Zenit-Juventus in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights che saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Live Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. Non ci sono altre alternative per vedere Zenit-Juventus streaming.