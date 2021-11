DIRETTA Juventus-Zenit Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Zenit Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi martedì 2 novembre 2021: in caso di bottino pieno, la Vecchia Signora festeggerebbe l’accesso aritmetico agli ottavi di UEFA Champions League con due giornate d’anticipo, da prima o da seconda forza del raggruppamento.

Allegri (Juve): “Se avessi la garanzia che se passassimo a 3 vinceremmo tutte le partite, passerei anche a 7 in difesa. E’ questione di migliorare la fase della difesa, soprattutto in alcune partite perché anche a San Pietroburgo non avevamo fatto una fase difensiva buonissima, lasciando loro azioni favorevoli. Quando affrontiamo squadre di questo tipo bisogna alzare di più le antenne perché finora abbiamo pagato tanto. La soluzione è una: lavorare e stare zitti. E’ un senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti. Ricostruire con un mattoncino alla volta”.

Juventus-Zenit: formazioni e arbitro



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Allegri.

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Allenatore Semak.

Arbitro: Alejandro Hernandez (Spagna).

Dove vedere Juventus-Zenit in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Zenit da vedere in tv in chiaro su Canale 5 (streaming gratis sul sito di Sportmediaset) con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Telecronista Sky di Juve-Zenit sarà Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Zenit Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Zenit streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; l’alternativa è NOW, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, oppure gratis con il sito di Sportmediaset. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Zenit streaming.