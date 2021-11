DIRETTA Roma-Milan Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Roma-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 31 ottobre 2021 per la 11a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022: allo Stadio Olimpico si sfidano la Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. Si gioca dopo Salernitana-Napoli delle ore 18.

Le formazioni di Roma-Milan

Un dubbio di formazione (risolto) per José Mourinho, come afferma Sky Live, che all’Olimpico riceve il Milan capolista. La quarta formazione uguale consecutiva in campionato non dovrebbe verificarsi. Mancini e Ibanez saranno i centrali mentre Cristante agirà al fianco di Veretout. Sulla trequarti spunta il nome ‘diverso’ rispetto al solito: El Shaarawy pare infatti aver superato nell’indice di gradimento Mkhitaryan. L’armeno non sta attraversando un momento di forma particolarmente positivo e il “Faraone” spera (da ex) di dimostrare di meritarsi la promozione anche per il futuro. Ancora fuori dai convocati Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Missori, Darboe, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Felix.

Secondo Sky News, la situazione dall’infermeria rossonera parla di un Rebic ancora dolorante. Il giocatore ha svolto lavoro personalizzato e non sarà a disposizione. In difesa pronti a tornare dall’inizio sia Kjaer che Theo Hernandez. In mediana invece ci sono tre papabili ma solo due maglie. Possibile che resti fuori Tonali con Kessié e Bennacer titolari. Sulla trequarti riecco Brahim Diaz ma è questo uno dei due dubbi di formazione di Pioli. Gli allenamenti non hanno dato troppe indicazioni ma il 10 rossonero è in ballottaggio con Krunic. Stesso discorso per la punta centrale: non è detto che Ibra sia il prescelto dato che Giroud non è tagliato fuori. Pioli aspetterà fino all’ultimo per entrambi i ballottaggi.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kajer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Romagnoli, Ballo-Touré, Kalulu, Gabbia, Kessié, Bakayoko, Krunic, Giroud, Pellegri, Maldini.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: De Meo.

Roma-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Roma-Milan su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Cosa ne pensa Pioli di Mourinho: “E’ un grandissimo manager che ha vinto in tutte le parti d’Europa, credo sia molto bravo a dare un’identità alle squadre sia dal punto di vista tattico che mentale. Ci troveremo davanti un avversario importante”.

Roma-Milan sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Pioli (Milan): “La mia esperienza al Milan è all’inizio, è un percorso ancora da sviluppare. Dipenderà da dove arriveremo, perchè i giudizi dipendono dai risultati. A me piacerebbe che i miei giocatori pensassero che io sia l’allenatore giusto per loro, solo questo”.

