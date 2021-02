Diretta ROMA MILAN Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vederla con Borja Mayoral e Ibrahimovic

Tutto pronto per vedere Roma Milan streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi domenica 28 febbraio 2021 allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. I giallorossi cercano il primo successo in uno scontro diretto. L’undici di Pioli a caccia del riscatto dopo la sconfitta nel derby. Zlatan Ibrahimovic del Milan è rimasto a secco di gol nelle ultime due presenze in Serie A: dal suo ritorno al Milan nel gennaio 2020, solo una volta ha avuto una serie di tre gare senza reti in campionato (contro Napoli, Parma e Bologna a luglio 2020).

Roma Milan in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Roma Milan sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Roma Milan streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Fonseca recupera Kumbulla, ma non Ibanez e Smalling, che sono out. Torna Cristante dietro, Mayoral titolare, visto che Dzeko sará out almeno due settimane. Nel Milan Rebic e Leao si giocano una maglia. Ok Romagnoli e Tonali ma il capitano potrebbe essere sostituito da Tomori ed affiancare Kjaer al centro della retroguardia.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo Pellegrini, Mkhitaryan; B Mayoral. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calafiori, Ibanez, Santon, Smalling, Zaniolo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bennacer, Maldini, Mandzukic.