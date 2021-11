DIRETTA Salernitana-Napoli Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Salernitana-Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi domenica 31 ottobre 2021 per la 11a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022: allo Stadio Arechi di Salerno, si sfidano la Salernitana di Stefano Colantuono e il Napoli di Luciano Spalletti. La Salernitana ha riportato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite nel torneo, mentre il Napoli è reduce da 3 successi e un pareggio.

Le formazioni di Salernitana-Napoli

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Ranieri, Gyomber, Strandberg, Zortea; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Colantuono.

A disposizione in panchina: Fiorillo, Russo, Delli Carri, Aya, Gagliolo, Jaroszynski, Veseli, Kechrida, Kastanos, Simi, Vergani, Gondo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Petagna.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Tegoni e Vecchi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Banti. AVAR: Alassio.

Dove vedere Salernitana-Napoli in Diretta TV

Salernitana-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Salernitana-Napoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Salernitana-Napoli Live Streaming

Salernitana-Napoli sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

