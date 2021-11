DIRETTA Atalanta-Manchester United Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Atalanta-Manchester United Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi martedì 2 novembre 2021: come il match di Torino Juventus-Zenit. L’Atalanta ospita lo United di Cristiano Ronaldo al Gewiss Stadium per regalarsi una notte da sogno in Champions League: stadio tutto esaurito per vedere la sfida.

Il Manchester United arriva a Bergamo da primo del Girone F con 6 punti, Atalanta a quota 4 insieme al Villarreal, Young Boys ultimo a 3. Negli occhi di Gasperini è ancora vivo il ricordo della gara di andata, in cui i nerazzurri hanno accarezzato per più di un tempo la vittoria, fino poi alla rimonta dei Red Devils, ma sa che il passaggio del turno è una mission possible: servono due vittorie nelle prossime tre.

Atalanta-Manchester United: formazioni e arbitro



Gli uomini di Gasperini restano ancora in corsa per un posto agli ottavi di finale, appaiati a 4 punti in classifica insieme al Villarreal. Diventa però fondamentale uscire dalla sfida casalinga contro gli inglesi con un risultato positivo per poter continuare a sperare di passare alla fase a eliminazione diretta.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Muriel, Gius. Pezzella, Malinovskyi, Djimsiti, Scalvini, Miranchuk, Lovato, Piccoli.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. Allenatore Ole Gunnar Solskjaer. A disposizione in panchina: Heaton, Henderson, Bailly, Mata, Martial, Lingard, Fred, Cavani, Sancho, Alex Telles, Matic, Van de Beek.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Atalanta-Manchester United da vedere in tv su Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Diretta streaming offerta anche da Mediaset grazie a Infinity+: sarà sufficiente andare sul sito oppure scaricare l’app, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match.

Su Sky, la sfida Atalanta-Manchester United sarà affidata alla voce di Massimo Marianella con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Saranno invece Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli a raccontare la gara per Infinity+.

L’Atalanta è uscita sconfitta dalla sfida contro il Manchester United a Old Trafford. Un ko che ancora fa male, soprattutto per come è arrivato. In vantaggio di due reti, i nerazzurri si sono fatti recuperare nel punteggio, subendo il gol del 3-2 proprio ad una manciata di secondi dal fischio finale.

Atalanta-Manchester United Live Streaming diverso da Rojadirecta

Atalanta-Manchester United streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; l’alternativa è NOW, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, oppure gratis con il sito di Sportmediaset. Non ci sono altre alternative per vedere Atalanta-Manchester United streaming.