DIRETTA ATALANTA VALENCIA Streaming diverso da ROJADIRECTA, dove vedere Video Live Online

Atalanta Valencia live streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: scopri quali. Partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019-2020. La “cenerentola” Atalanta ha vinto due gare nella fase a gironi (contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk). Solo l’Olympique Lione ha avuto un rendimento simile tra le squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale. Il Valencia si qualifica agli ottavi per la prima volta dalla stagione 2012-2013 (furono eliminati dal PSG) e non raggiunge i quarti di finale dalla stagione 2006-2007.

Le formazioni che probabilmente vederemo in campo oggi:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimisti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; A.

Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, C.Soler; Maxi Gómez, Guedes. All. Albert Celades.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Vedere Atalanta Valencia Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Atalanta Valencia in diretta tv con Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis su MediasetPlay.