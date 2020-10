DIRETTA Midtjylland Atalanta Streaming Gratis, in chiaro con Mediaset Play?

Midtjylland Atalanta streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o in chiaro su Canale 5? Match valido per la 1a giornata della Fase a Gironi di Champions League, nuova edizione 2020-2021. L’Atalanta ha pareggiato l’unico precedente contro un avversario danese, collezionando due 0-0 col Copenhagen negli spareggi di UEFA Europa League 2018/19, prima di uscire ai rigori in virtù del 4-3 finale, con Alejandro Gómez uno dei due ad aver sbagliato il proprio rigore. Marten de Roon aveva invece segnato il primo rigore dell’Atalanta. Scopri dove vedere Midtjylland Atalanta streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba. Allenatore Priske.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A.

Vedere Midtjylland Atalanta Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Gómez; D. Zapata, Muriel. Allenatore Gasperini.

Midtjylland Atalanta in diretta tv con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi neanche in streaming gratis online con Mediaset Play.

Grazie a Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

Ulteriore alternativa per vedere Midtjylland Atalanta streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.