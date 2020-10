DIRETTA Inter-Borussia M’Gladbach Streaming Gratis, in chiaro su Canale 5

Inter Borussia Monchengladbach streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o in chiaro su Canale 5? Match valido per la 1a giornata della Fase a Gironi di Champions League, nuova edizione 2020-2021. L’Inter è alla sua 14esima partecipazione alla fase a gironi e alla terza consecutiva dopo essere mancata per sei anni consecutivi dal 2011/12 al 2018/19. Scopri dove vedere Inter Borussia Monchengladbach streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo.

Vedere Inter Borussia Monchengladbach Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Allenatore Rose.

Inter Borussia Monchengladbach in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi in streaming gratis online con Mediaset Play.

Grazie a Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

Ulteriore alternativa per vedere Inter Borussia Monchengladbach streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.