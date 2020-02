DIRETTA Ludogorets-Inter Streaming differente da ROJADIRECTA, dove vedere Video Live Online

Ludogorets Inter live streaming e diretta video a partire dalle ore 18:55 di oggi con i servizi digitali: scopri quali. Partita di andata dei 16esimi di finale della UEFA Europa League 2019-2020. L’Inter torna sui campi europei, di scena in casa del Ludogorets per provare a costruire la qualificazione già all’andata, in vista del ritorno a San Siro. Antonio Conte in conferenza stampa: “Parliamo di una squadra che è abituata a fare competizione europee, in testa alla classifica con margine sulla seconda, una buona squadra che dovremo affrontare con la giusta determinazione e umiltà per fare del nostro meglio. Affrontiamo una squadra che sta bene, in salute e dovremo fare attenzione”.

Le formazioni che probabilmente vederemo in campo oggi:

Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha, Dyakov, Biton, Tchibota, Jorginho, Bakalov, Swierczok.

Allenatore Vrba.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Ludogorets Inter in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go. La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 e quindi nemmeno in streaming gratis sul relativo sito internet.