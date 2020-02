DIRETTA INTER Ludogorets Streaming, dove vedere Video Live Online

Inter Ludogorets live streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi 27 febbraio con i servizi digitali: scopri quali. Partita di ritorno dei 16esimi di finale della UEFA Europa League 2019-2020. Si gioca a porte chiuse a San Siro per via dell’emergenza coronavirus. All’andata l’Inter ha vinto 0-2 in Bulgaria: qualificazione praticamente già in tasca.

Le formazioni che probabilmente vederemo in campo oggi:

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. Allenatore Vrba.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchéz.

Allenatore Conte.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Vedere Inter Ludogorets Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Inter Ludogorets in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go. La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e quindi anche in streaming gratis online del relativo sito web https://tv8.it/streaming.html.