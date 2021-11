Milan-Porto Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Milan-Porto Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:45 ITA di oggi mercoledì 3 novembre 2021. Le due squadre arrivano ad un appuntamento cruciale sapendo che la classifica del Gruppo B di Champions League attualmente recita: Liverpool 9 punti, Atletico Madrid e Porto 4, Milan zero punti. Il Milan quindi si presenta all’appuntamento da fanalino di coda e con un fardello di tre sconfitte patite in altrettante uscite nel torneo. Dopo aver infatti esordito con una sconfitta contro il Liverpool (3-2 ad Anfield), i rossoneri sono caduti anche contro l’Atletico Madrid (2-1 a San Siro) e proprio il Porto (1-0 nella loro ultima uscita all’Estádio do Dragão.

Milan-Porto formazioni e arbitro



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Bakayoko, Kessie, Krunic, Ibrahimovic, Maldini. Allenatore Stefano Pioli.

Porto (4-4-2): Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Grujic, Oliveira, Otavio, Diaz; Evanilson, Taremi. A disposizione in panchina: Marchesin, Claudio Ramos, Cardoso, Conceiçao, Pepe, Manafà, Vitinha, Bruno Costa, Martinez, Nanu, Fabio Vieira, Corona. Allenatore Sergio Conceiçao.

Arbitro: Turpin (Francia). Assistenti: Danos e Gringore. 4° Uomo: Brisard. VAR: Letexier. AVAR: Dankert (Germania).

Chi trasmette Milan-Porto in alternativa a Rojadirecta

Milan-Porto in tv in tv con Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Sarà quindi possibile seguire la partita di San Siro sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Un’alternativa è rappresentata dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

Milan-Porto Streaming Live diverso da Rojadirecta

Milan-Porto live streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini. A raccontare le sensazioni dei protagonisti da bordo campo saranno invece Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Porto streaming.