DIRETTA JUVENTUS-CHELSEA Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Chelsea Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi mercoledì 29 settembre 2021: la Vecchia Signora sfida a Torino i Campioni d’Europa in carica del Chelsea di Tuchel. Allegri in conferenza stampa: “Giochiamo una partita internazionale: se sbagli una volta, il Chelsea ti punisce, perciò serve una gara pulita tecnicamente”.

Juventus-Chelsea: formazioni e arbitro



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, De Ligt, McKennie, Bernardeschi, Kulusevski.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. Allenatore Tuchel. A disposizione in panchina: Kepa, Bettinelli, Loftus-Cheek, Chalobah, Barkley, Sarr, Chilwell, Hudson-Odoi, Saul, Werner.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna). Guardalinee: Barbero-Nevado.

Dove Vedere Juventus-Chelsea Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Chelsea in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights che saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Live Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Chelsea streaming.