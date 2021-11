DIRETTA CHELSEA-JUVENTUS Streaming Alternativa a Rojadirecta TV Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Chelsea-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi martedì 23 novembre 2021: la Vecchia Signora sfiderà i campioni d’Europa del Chelsea nella quinta giornata del Girone H. I bianconeri hanno vinto le prime quattro partite e dunque sono ancora a punteggio pieno. Alla squadra di Allegri basterà non perdere per avere la certezza di passare il turno da primi del proprio girone, mentre il Chelsea deve almeno pareggiare per conquistare la qualificazione matematica agli ottavi.

Chelsea-Juventus: formazioni e arbitro



Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudigere; James, Jorginho, Kantè, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner. A disposizione in panchina: Kepa, Alonso, Thiago Silva, Chalobah, Pulisic, Barkley, Hudson-Odoi, Loftus-Cheeck, Havertz. Allenatore Tuchel.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Arthur, Kulusevski, Dybala, Kean. Allenatore Allegri.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardialinee: Stojkovic, Mihajlovic. Qaurto Uomo: Simovic. VAR: Hernandez (Spagna). AVAR: Munuera (Spagna).

Chi trasmette Chelsea-Juventus in diretta tv

La sfida si giocherà allo Stamford Bridge, il calcio d’inizio è programmato alle ore 21:00. Chelsea-Juventus sarà trasmessa sia da Mediaset in chiaro, che dall’emittente satellitare Sky. I canali di riferimento saranno dunque Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Dove Vedere Chelsea-Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Chelsea-Juventus sarà disponibile anche in streaming: gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go e quindi su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Un’ulteriore opzione è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento. Non ci sono altre alternative per vedere Chelsea-Juventus streaming.