DIRETTA INTER-SHERIFF Streaming LIVE Alternativa a ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Sheriff Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi martedì 19 ottobre 2021: la squadra di Inzaghi arriva a questo importante incontro europeo con la pressione di dover fare risultato e con grande voglia di riscatto. Nel precedente turno di campionato, infatti, è arrivata una sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio. Vantaggio immediato con il rigore trasformato di Perisic, poi pareggio dal dischetto di Immobile e rimonta laziale con i goal di Felipe Anderson e Milinkovic-Savic.

L’Inter non è riuscita a segnare nelle ultime tre partite casalinghe di Champions League (ultime due partite della fase a gironi nel 2020-21, 0-1 contro il Real Madrid in questa stagione). Non ha mai giocato quattro partite casalinghe nelle principali competizioni europee UEFA senza segnare.

Inter-Sheriff: formazioni e arbitro



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa.

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, G Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; A Traore. Allenatore Vernydub. A disposizione in panchina: Pascenco, Cioban, Radeljic, Julien, Belousov, Cojocari, Nikolov, Gilga, Cojocaru, Yansane.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Dove Vedere Inter-Sheriff Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter-Sheriff in esclusiva in diretta su Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) e Infinitity Plus. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Live Streaming online gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. A pagamento per tutti con NOW, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League. Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Sheriff streaming.