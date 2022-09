DIRETTA Inter-Bayern Monaco Streaming Online Alternativa a Rojadirecta TV, formazioni e dove vederla Gratis

DIRETTA Inter-Bayern Monaco Streaming Live invece di Rojadirecta. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal ko nel derby contro il Milan (3-2), sfidano i bavaresi al Meazza nel debutto stagionale: si gioca alle 21 italiane di oggi mercoledì 7 settembre 2022 al Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per la 1a giornata del Girone C della Fase a Gironi di UEFA Champions League. Di seguito probabili formazioni e dove vedere Inter-Bayern Monaco streaming e tv come alternativa a Rojadirecta Online.

Inter-Bayern Monaco: formazioni e arbitro

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané. Allenatore Nagelsmann. A disposizione in panchina: Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Upamecano, Goretzka, Musiala, Gravenberch, Gnabry, Choupo-Moting, Tel.

Arbitro: Clément Turpin (40 anni, Francia). Assistenti i connazionali Danos e Gringore con Buquet come quarto uomo. Al Var Brisard, assistito da Delajod.

Dove Vedere Inter-Bayern Monaco in televisione diversa da Rojadirecta TV



Inter-Bayern Monaco in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite), Sky Sport (canale 252 del digitale). Diretta TV disponibile anche su Infinity+.

Dove Vedere Inter-Bayern Monaco Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Inter-Bayern Monaco Streaming online gratis per gli abbonati con l’applicazione di Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e su Infinity Plus, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

La partita Inter-Bayern Monaco non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative valide per vedere Inter-Bayern Monaco streaming.