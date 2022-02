DIRETTA Inter-Liverpool Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano, per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

A San Siro di fronte la squadra campione d’Italia e una dei club più vincenti e prestigiosi del mondo. Da una parte l’Inter che nella bacheca ha 3 Coppe dei Campioni/Champions, 3 Coppe Uefa e 3 Mondiali per Club e dall’altra il Liverpool ha 6 Champions, 3 Coppe Uefa, 4 Supercoppe europee e 1 Coppa del Mondo per Club. Insomma siamo nel gotha del calcio del vecchio continente.

Inter-Liverpool: formazioni e arbitro



Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Assistenti saranno Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto arbitro Paweł Raczkowski. VAR Tomasz Kwiatkowski e assistente VAR Bartosz Frankowski.

Inter-Liverpool in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Live Inter-Liverpool Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Inter-Liverpool, come ci arrivano le due formazioni

Molti neutrali saranno felici del nuovo sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League (UCL), dato che ora si gioca un’interessante scontro tra due giganti del continente quando l’Inter affronterà il Liverpool. L’Inter, padrone di casa nella gara di andata e seconda classificata del Gruppo D, inizia questa partita da sfavorita nonostante abbia perso solo una delle sue ultime 11 partite (8 vittorie, 2 pareggi), permettendo volta per volta ai suoi avversari partite di segnare 2 o più gol solo in due di quelle partite.

Alla suo primo ottavo di finale di UCL dal 2011/12, l’Inter affronterà per la quarta volta una squadra inglese in questa fase della competizione nell’attuale formato della UCL, riuscendo a superarla solo in uno dei tre tentativi precedenti. Uno di questi fallimenti arrivò proprio contro il Liverpool nel 2007/08, perdendo complessivamente per 3-0 dopo aver perso entrambe le partite di andata e di ritorno.

L’Inter spera che il vantaggio di giocare in casa dia i suoi frutti qui dopo aver perso solo una delle 12 partite casalinghe in questa stagione di campionato (9 vittorie, 2 pareggi), segnando il gol di apertura in dieci occasioni. Ma il Liverpool di Jürgen Klopp non si farà certo intimidire, avendo già lasciato San Siro con una vittoria in questa stagione avendo battuto il Milan durante la fase a gironi.

Quella partita ha fatto sì che i ‘Reds’ vincessero tutte le loro partite del Gruppo B, con cinque delle sei partite che hanno visto 2 o più gol segnati nel corso del primo tempo, ed ora il Liverpool inizia questo scontro dopo sei vittorie consecutive nelle competizioni nazionali. Chiaramente in gran forma, la squadra di Klopp viaggerà fiduciosa, sapendo che affrontare squadre italiane negli ottavi di finale della UCL gli ha sempre portato bene, avendo perso solo due delle sette partite di questo tipo (4 vittorie, 1 pareggio), e mantenendo la porta inviolata in due delle tre partite in trasferta giocate in gare di andata e ritorno.