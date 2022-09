DIRETTA Napoli-Liverpool Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta (Napoli) la parta d’esordio del Gruppo A della fase a gironi di UEFA Champions League. Il Liverpool tira fuori i passaporti per cominciare un’avventura europea avendo un disperato bisogno di trascorrere un po’ di tempo lontano dalla madrepatria, avendo vinto solo due delle prime sei partite di Premier League (3 pareggi, 1 sconfitta). I sei volte campioni d’Europa sono noti per aver trovato una marcia diversa sulla fase continentale, raggiungendo la loro terza finale nelle ultime cinque stagioni durante la scorsa edizione del torneo, dopo avere vinto tutte e sei le partite della fase a gironi.

Napoli-Liverpool: formazioni e arbitro

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

Arbitro: De Cerro Grande. Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso. Quarto uomo: Soto Grado. VAR: Hernandez. Assistente VAR: Estrada Fernandez.

Dove Vedere Napoli-Liverpool in televisione diversa da Rojadirecta TV



Napoli-Liverpool in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Dove Vedere Napoli-Liverpool Streaming alternativa a Rojadirecta Online



Live Napoli-Liverpool Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Liverpool streaming.