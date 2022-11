DIRETTA Liverpool-Napoli Streaming Alternativa a Roja Directa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Liverpool Streaming Live invece di Rojadirecta. Il Napoli è di scena ad Anfield nella sesta e ultima giornata del Girone A di Champions League. Al Napoli, che guida la classifica del gruppo a punteggio pieno, basterà un pareggio contro i Reds per avere la certezza di qualificarsi agli ottavi da prima del girone. Ma il tecnico dei partenopei chiaramente non si fida dei Reds:

“Il Liverpool è una squadra in piena salute e non bisogna farsi ingannare dal risultato dell’ultima partita, perché la gara con il Leeds io l’ho vista tutta e ho visto anche le precedenti”.

Napoli-Liverpool: formazioni e arbitro

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nuñez. Allenatore: Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Adrian, Gomez, Jones, Tsimikas, Phillips, Milner, Ramsey, Bajcetic, Thiago. Indisponibili: Diogo Jota, Matip, Luis Diaz, Arthur. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Idasiak, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Ndombelé, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Rrahmani. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania). Assistenti: Gittelmann, Borsch (Germania). Quarto uomo: Petersen (Germania). VAR: Dankert (Germania). Assistente VAR: San (Svizzera).

Dove Vedere Napoli-Liverpool in televisione



Napoli-Liverpool in tv con i canali digitali di Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca è di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Dove Vedere Napoli-Liverpool Streaming



Live Napoli-Liverpool Streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go e Mediaset Infinity, a pagamento per tutti con NOW.

Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Liverpool streaming.