“Anni da cane” dal 22 ottobre su Prime Video. Trailer ufficiale con un brano inedito di Achille Lauro

Amazon Prime Video svela il trailer del primo film Amazon Original italiano Anni da cane .

svela il trailer del primo film Amazon Original italiano . La commedia young-adult diretta da Fabio Mollo viene presentata oggi ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.

Anni da cane sarà disponibile su Prime Video in Italia dal 22 ottobre e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 26 novembre.

Il trailer svela anche i primi 30” del nuovo brano inedito Io e Te, scritto e interpretato da Achille Lauro per il film, e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 22 ottobre.

Diretto da Fabio Mollo. Scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi. Prodotto da Notorious Pictures. Con Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Maria Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano, Sabrina Impacciatore e con una performance cameo di Achille Lauro

Anni da cane racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

