DIRETTA Napoli-Torino Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Torino Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi domenica 17 ottobre 2021 per l’8a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, prima di Juventus-Roma delle 20:45. Il Torino è la squadra contro cui l’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano ha giocato più gare in Serie A senza mai trovare il gol (11 incontri, zero marcature) – quella granata è inoltre la formazione contro cui ha tentato più conclusioni senza segnare nella competizione (22 tiri).

Le formazioni di Napoli-Torino

Il tecnico dei granata Juric su Belotti e Zaza: “Per il Gallo sono contento. La prima settimana ha fatto tutto a parte, pian piano però gli andava via il dolore. Poi nella seconda parte ha iniziato a fare con la squadra metà allenamento. E’ un giocatore molto muscolare, un giocatore come quello ha bisogno di tempo per entrare in forma. Pian piano inizierà a dare il suo contributo. Dopo la prossima sosta sarà il Gallo del passato, ma già adesso può iniziare a darci il suo contributo, ma non dobbiamo aspettarci che sia al top della forma. Zaza? Più o meno uguale, anche se ha avuto un altro tipo di infortunio. Ha fatto lo stesso percorso di Belotti. Anche lui diventa disponibile”.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Pobega, Baselli, Rincon, Belotti, Zaza.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Dove vedere Napoli-Torino in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Torino da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Napoli-Torino Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Torino streaming.