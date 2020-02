DIRETTA NAPOLI TORINO Streaming Live diverso da ROJADIRECTA, dove vederla in Video Gratis Oggi

Napoli Torino streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi sabato 29 febbraio 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 26a giornata di Serie A. Gennaro Gattuso ha perso quattro delle sue prime cinque gare interne alla guida del Napoli: record negativo nella storia della Serie A per un allenatore al timone dei partenopei dopo i suoi primi cinque match nella competizione al San Paolo. Periodo no per il Torino che va KO da cinque partite di fila in campionato e potrebbe eguagliare il proprio record negativo di sei gare consecutive in Serie A che appartiene ai campionati 1999/00 (chiuso con la retrocessione) e 2006/07. Scopri dove vedere Napoli Torino streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

All. Gattuso. Indisponibili: Mertens, Koulibaly, Malcuit, Llorente. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo. Indisponibili: Millico. Squalificati: nessuno.

Napoli Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.